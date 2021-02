Il futuro di Denis Vavro potrebbe essere lontano dalla Lazio. Per il difensore classe 1996 in queste ore si è concretizzata la possibilità di un trasferimento all'Huesca, in Liga.

Lo slovacco finora ha collezionato soltanto due presenze in questa stagione in biancoceleste e potrebbe rilanciarsi all'estero. Il tempo per un accordo non manca: il mercato in Spagna chiuderà a mezzanotte.