Lazio, chi gioca con l'Udinese? La probabile formazione di Inzaghi

Rimpianti ed emergenza: le vigilie in casa Lazio, ormai, sono tutte così. La squadra biancoceleste ha frenato la corsa scudetto, è distante otto punti dalla Juve capolista. Troppi forse per continuare a sperare. Da qui alla fine però c’è ancora un posto in Champions da conquistare per Inzaghi, che dovrà inseguirlo – ancora per pochi punti – con diverse assenze.

La Lazio ha svolto la rifinitura in tarda mattinata, oltre ai soliti assenti Lulic, Marusic e Correa, che spera di rientrare per le ultime giornate, dovrà fare a meno molto probabilmente di Lucas Leiva, assente nell’ultimo allenamento e ancora distante dalla forma migliore nonostante le prove di campo delle ultime gare.

A centrocampo quindi ancor spazio a Parolo, Luis Alberto e Milinkovic, non al meglio contro il Sassuolo ma comunque in grado di scendere in campo dal 1’. Sulle corsie esterne ballottaggio per Lazzari, sempre presente fin qui, che si gioca un posto con Djavan Anderson. In avanti scelta obbligata: ci saranno Immobile e Caicedo con Adekanye pronto a subentrare. In difesa dovrebbe tornare dal 1’ Luiz Felipe (in ballottaggio con Bastos) al fianco di Acerbi e Radu.

Lazio, la probabile formazione con l’Udinese

Lazio (3-5-2): Strakosha, Radu, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari, Milnkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony, Caicedo, Immobile