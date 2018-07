Lazio, trattativa per l'ex Bari Anderson

Un altro Anderson potrebbe arrivare alla Lazio. Solo un omonimo del Felipe che ora è un giocatore del West Ham: si tratta di Djavan (difensore classe '95), che la scorsa stagione ha collezionato 19 presenze, 2 gol e 1 assist in Serie B con la maglia del Bari.

C'è, in corso con gli agenti del giocatore, una trattativa che poi potrebbe portare Anderson a giocare in prestito alla Salernitana per un anno.

Domani però per questo stesso giocatore ci proveranno anche la Sampdoria e il Frosinone, per un'operazione da fare in sinergia.