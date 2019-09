Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

Un derby che già vuol dire tanto, per Lazio e Roma, pur essendo soltanto alla seconda giornata di campionato. I biancocelesti vogliono dare continuità al bel successo sulla Sampdoria, i giallorossi devono dare una prova di forza dopo il pari interno col Genoa. Per la Roma un problema dell'ultimo minuto: Zappacosta, inizialmente titolare, non giocherà per via di un fastidio muscolare; al suo posto Kluivert, con Florenzi che torna nella posizione di terzino destro.

Queste le scelte di Simone Inzaghi e Paulo Fonseca per la partita.

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa.

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.