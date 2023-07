Lazio, pronto un nuovo rilancio per Ricci: i dettagli

La Lazio di Lotito è pronta a un nuovo rilancio per Samuele Ricci: alta la richiesta di Cairo

La Lazio è sulle tracce di Samuele Ricci ed è pronta a una nuova offerta. I biancocelesti hanno offerto 18 milioni più 2 di bonus per il centrocampista italiano ma faranno un nuovo rilancio.

Lazio, offerta per Ricci

Nel weekend, infatti, dovrebbe arrivare l'offerta al Torino che però chiede tanto: 30 milioni di euro. L'operazione, quindi, rimane complessa per la Lazio che dovrebbe alzare la proposta per avvicinarsi alle richieste di Cairo.

Chiaro, comunque, come i biancocelesti stiano cercando un centrocampista dopo l'addio di Milinkovic Savic volato in Arabia Saudita.

I numeri di Ricci

L'ex centrocampista dell'Empoli ha giocato, fin qui, in Serie A 61 partite. Ha fatto in totale 3 gol e 2 assist anche se la sua principale qualità è quella del palleggio. Potrebbe quindi giocare benissimo da mediano, come anche da mezzala.