Lazio, la probabile formazione anti-Inter

La Lazio vuole dare continuità al successo contro il Parma. I biancocelesti sono attesi dall'esame Inter, sfida in programma mercoledì alle ore 21 a San Siro. Nell'undici biancoceleste rientra Lazzari, a discapito di Marusic, mentre è ballottaggio fra Parolo e Lucas Leiva per una maglia da titolare.

In difesa si rivede Bastos, Acerbi confermato al centro, Vavro e Luiz Felipe si contendono l'ultimo posto a disposizione nel terzetto arretrato. In avanti ancora il tandem Correa-Immobile, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto in posizione di mezzali e Lulic sulla corsia sinistra.

La probabile formazione della Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

