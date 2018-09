Lazio, la probabile formazione contro la Roma: tornano i big dal primo minuto

La Lazio vede il derby e sogna l'allungo in classifica sulla Roma. Dopo l'inizio a zero punti in due giornate tra Napoli e Juventus, sono quattro le vittorie consecutive in campionato, ultima il 2-1 esterno contro l'Udinese nonostante il turnover applicato da Simone Inzaghi: fuori Immobile, Milinkovic-Savic, Leiva, Marusic. Insomma, tante rotazioni per arrivare carichi alla partita che (insieme al ritorno) a volte rischia di valere una stagione in una città come Roma. Con il dubbio Radu: non dovrebbe farcela, pronto Luiz Felipe sul centro-sinistra con Wallace a destra, esattamente come a Udine. Ecco la probabile formazione.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.