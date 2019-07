Acerbi: "Milinkovic? Spero resti. Quest'anno ci è mancata la scintilla"

Procede a gonfie vele il ritiro ad Auronzo di Cadore della Lazio, che si prepara per l'amichevole nel pomeriggio con la Virtus Entella. Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi ha analizzato la scorsa stagione, ribadendo gli obiettivi della prossima:

"Nell'ultima stagione è mancata quella scintilla in più per provare ad andare in Champions. Non deve essere un'ossessione ma un grande obiettivo che ognuno di noi deve avere dentro. Dobbiamo avere anche un pizzico di presunzione in più ma anche grande umiltà" ha dichiarato il difensore della Lazio.

"La Juve, il Napoli e anche l'Inter sono le tre indiziate. Il quarto posto? Ce lo giochiamo. Abbiamo grosse qualità per poterlo fare. Noi giocheremo per il quarto posto, poi dipenderà solo da noi".

Infine, sulla possibile partenza del suo compagno di squadra Milinković-Savić ha aggiunto: "Come lo convincerei a restare alla Lazio? Gli prometterei la Champions. È un giocatore forte che ha dimostrato tanto e piace a tanti. L'ambizione di ognuno di noi è migliorare e se lui ha squadre molto più blasonate è giusto che vada. È normale che se rimanesse ci farebbe un gran piacere perché è davvero un elemento in più".