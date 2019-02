Lazio, nessuna lesione per Luis Alberto: la situazione

Luis Alberto e Ciro Immobile sostituiti per infortunio: in occasione del match contro il Frosinone, a gara in corso, la Lazio di Simone Inzaghi ha dovuto a un certo punto fare a meno della coppia d'attacco titolare nelle ultime due stagioni. La paura è presto passata: "Ciro ha avuto un indolenzimento muscolare, per Luis bisogna ancora vedere", ha dichiarato l'allenatore biancoceleste nel post-partita.

Questa mattina l'esito degli accertamenti condotti sul fantasista spagnolo: nessuna lesione, oggi Luis si è allenato a parte - lavoro a bordo campo - dopo aver svolto una parte del riscaldamento insieme ai compagni. Quanto a giovedì, in ogni caso il suo impiego resta dubbio, dal momento che Inzaghi potrebbe scegliere di preservarlo in vista della partita della prossima settimana contro il Siviglia.

Relativamente ad Immobile, invece, oggi l'attaccante ha svolto terapie in palestra. Se scenderà in campo o meno già questo weekend, ancora non si sa: a confermarlo è stato proprio l'attaccante napoletano, per mezzo delle sue IG Stories...