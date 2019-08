Lazio, Milinkovic: "Infortunio non grave. So con chi ho un contratto"

Un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per l’inizio del campionato, ma Milinkovic Savic minimizza sull’entità e parla sul suo futuro in biancoceleste: “L’infortunio non è così terribile come si dice. So quanto ci vuole per recuperare e non vedo l’ora di ritornare in campo tra pochi giorni. Il mercato inglese è terminato, quindi abbiamo chiuso anche la storia di Manchester. Non mi sono mai innervosito per tutto quello che è stato scritto. Sono concentrato nel prepararmi alla prossima stagione nel miglior modo possbile” ha detto il centrocampista biancoceleste.

“Non penso alla fine del mercato, è stato scritto molto, ma so dove è la mia testa e con chi sono sotto contratto” ha concluso Milinkovic.

Ieri la Lazio in un comunicato aveva fatto sapere che: “Gli esami effettuati da Milinkovic Savic hanno evidenziato i postumi di trauma distrattivo a carico dell’anca destra. Il calciatore ha già intrapreso le cure specifiche del caso e nei prossimi giorni verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale per meglio quantificare i tempi di recupero”.