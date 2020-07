Lazio, chi gioca con il Milan? La probabile formazione

Almeno un dubbio è stato sciolto: Lazzari con il Milan ci sarà. Era solo l’ultimo dilemma in casa Lazio, preoccupata dall’assenza dell’esterno nella rifinitura di questa mattina. L’allarme è rientrato presto, Inzaghi ha rassicurato tutti parlando di un leggero affaticamento che non metterà in pericolo la sua convocazione per la gara con i rossoneri.

Inzaghi ha però molto altro a cui pensare, a partire dall’attacco. Contro il Torino non ci saranno Immobile e Caicedo, messi fuori causa da due cartellini gialli. L’unico attaccante di ruolo a disposizione dell’allenatore biancoceleste sarà Correa. Nemmeno i giovani Adekanye e Moro potranno essere utili alla causa.

La lunga lista degli infortuni comprende Luiz Felipe, Marusic e Lulic. La buona notizia è arrivata dal centrocampo: Cataldi e Lucas Leiva hanno preso parte all’allenamento di oggi, seppur ancora a mezzo servizio. Inzaghi ci è andato cauto, ha parlato di possibile convocazione. In una situazione normale entrambi probabilmente non avrebbero trovato spazio tra i convocati, l’emergenza potrebbe però spingerli panchina. E forse in campo.

Cataldi, infatti, potrebbe scendere in campo dal primo minuto dopo la distorsione subita a Bergamo con l’Atalanta. Più difficile l’ingresso in campo per Leiva. Per entrambi sarà fondamentale il provino di domani che scioglierà ogni dubbio.

Lazio, la probabile formazione

Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Luis Alberto, Correa