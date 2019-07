Lotito: "Milinkovic? Non dipende da noi. Lazio sempre più forte"

Dallo stadio alla vicenda Radu, fino ai temi caldi del momento come il mercato e il futuro di Milinkovic-Savic. Claudio Lotito, numero uno della Lazio, ha parlato a tutto tondo dei biancocelesti: "Milinkovic si trova bene alla Lazio e noi siamo ben contenti di averlo. E' un periodo strano. L'anno scorso sono riuscito a respingere tutti gli assalti, quest'anno si potrebbe proporre un problema di rispetto se il giocatore dovesse prospettare una soluzione diversa. Diciamo così: potrei avere meno armi per respingere gli attacchi, alcune le ho spese l'anno scorso. [...] La Lazio non sarà mai indebolita, ma sempre rafforzata, su questo non ci sono dubbi, possiamo dirlo con certezza: è il nostro intendimento. Nella vita tutti sono utili e nessuno indispensabile, ma non legate questa risposta a Sergej".

L'intervista completa è disponibile sul Corriere dello Sport.