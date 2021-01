Inzaghi: "Milinkovic merita il meglio. Rinnovo? Il contratto è pronto"

Quarto successo consecutivo in Serie A, appena due punti di distanza in classifica dalla zona-Champions: la Lazio di Simone Inzaghi ritrova continuità e supera per 2-1 il Sassuolo di De Zerbi.

Trascinato dai gol di Immobile e Milinkovic-Savic, l'allenatore biancoceleste ha commentato la gara ai microfoni di SkySport.

“Il Sassuolo è una squadra che gioca bene a calcio, sono soddisfatto della prestazione dei miei soprattutto considerando che 48 ore fa eravamo in campo per un altro match”.

“Siamo alla quinta vittoria consecutiva tra Serie A e coppe, abbiamo un calendario fitto e impegnativo ma cercheremo comunque di fare del nostro meglio”.

“Correa mancava da tanto, è un giocatore che mi piace tantissimo, oltre che avere tanta qualità lavora bene per la squadra. Mezzala al posto di Luis Alberto? Può essere un’opzione. Milinkovic deve continuare così, è un ragazzo che merita tutto perché lavora molto bene ogni giorno”.

RINNOVO DI CONTRATTO

“Ieri ho sentito il presidente e mi ha detto che il nuovo contratto è pronto. Rinnovo già in settimana? Vedremo”.