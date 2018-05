Lazio-Inter, la probabile di Spalletti: pochi dubbi di formazione

L'Inter si avvicina alla sfida decisiva di domani sera contro la Lazio con pochi dubbi di formazione. Spalletti dovrebbe infatti confermare quasi per intero la squadra che ha perso settimana scorsa in casa contro il Sassuolo. Miranda torna dal primo minuto e affiancherà Skriniar al centro della difesa. In attacco pochi dubbi per l'ex allenatore della Roma. Ecco la probabile formazione:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Vecino; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.