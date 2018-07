Lazio, il saluto di Felipe Anderson: "Difficile dire addio a chi ami"

Dopo l'ufficialità del suo passaggio al West Ham, Felipe Anderson ha voluto salutare i suoi ex tifosi della Lazio che dalla stagione 2013/14 era nel club biancoceleste. 177 partite, 34 gol, 42 assist e una Supercoppa italiana non si dimenticano così facilmente. L'ex numero dieci della Lazio ha affidato ad instagram il suo personalissimo saluto alla sua ex squadra:

"È difficile dire addio a chi ami. Volevo dire tante cose adesso, ma non so nemmeno da dove cominciare. Quello che provo per la gente del Lazio, per questo club e per questa città è indescrivibile. Ma è giunto il momento e sono molto orgoglioso di tutto questo, sono stati 5 anni intensi e meravigliosi, posso solo ricordare le cose buone. Da ogni allenamento e risate con i miei compagni, da ogni vittoria, dal popolo Laziale che canta il mio nome. Di ogni selfie e ogni "DAJE FELIPETTO", di voi felici. Questo è ciò che terrò per sempre nel mio cuore. Quanto orgoglio ho nel dire che ho indossato questa maglietta. Sappiate che non vi dimenticherò mai e non smetterò mai di tifare per te. Ringrazio con tutto il cuore per ciò che avete fatto per me. È difficile lasciare tutto, ma dobbiamo andare avanti e sono felice. È stato bello tutto questo tempo e ci siamo divertiti insieme. Ne è valsa la pena. VI AMO LAZIALI, TI AMO LAZIO".

[instagram id="BlQabeSnAoZ"]

In un video poi ha aggiunto anche qualche altra parola sempre per i suoi tifosi, testimonianza del legame che aveva con questa tifoseria e con la Lazio:

"E' ora di dire addio anche se non è mai facile. Sono fiero di quello che abbiamo fatto assieme. Sono fiero di aver indossato questa maglia per 5 anni e in tante battaglie. Porterò con me tutte le gioier e le vittorie che abbiamo ottenuto assieme, ma anche quelk coro che mi dedicavate spesso. Vi porterò sempre nel mio cuore, vi auguro di vincere ovunque andiate, sempre. Sarò un vostro tifoso".

[instagram id="BlQauThha-4"]