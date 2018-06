Dieci gol e sette assist nella scorsa stagione con la Salernitana sono serviti a Mattia Sprocati per conquistarsi la serie A. Nella giornata di domani, infatti, l'esterno offensivo svolgerà le visite mediche con la Lazio, presentandosi alla clinica Paideia alle ore 8. Un'occasione da non perdere per il classe '93, che dovrebbe partecipare al ritiro di Auronzo che inizierà il prossimo 15 luglio.