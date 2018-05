Lazio, chi gioca contro l’Inter? Da Immobile e Parolo a De Vrij e Luis Alberto: le ultime

Una sfida con vista Champions: Lazio-Inter in programma domenica prossima all’Olimpico decreterà chi tra le due squadre si qualificherà alla prossima edizione della Champions League. Tanti i dubbi di formazione di Simone Inzaghi, legati soprattutto alla situazione infortunati: Immobile ha ottime possibilità che giochi, l'attaccante verrà rischiato anche se non è al 100%, a meno di ricadute. Parolo dovrebbe scendere in campo, leggero ottimismo per il suo impiego. Difficile invece il recupero di Luis Alberto: nonostante il suo ottimismo via social (il calciatore sta facendo di tutto per recuperare), oggettivamente è difficile che Inzaghi riesca ad averlo a disposizione, possibile invece la sua presenza in panchina. Situazione De Vrij: Inzaghi non ha ancora deciso se schierare il difensore, promesso sposo dell’Inter. Oggi ci sarà un colloquio tra i due, la situazione comunque è in evoluzione.