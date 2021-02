Lazio, la probabile formazione contro il Bayern Monaco

Tempo di Champions League per la Lazio. Domani, alle ore 21.00, allo stadio Olimpico, i biancocelesti ospiteranno il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale. Dopo il Borussia Dortmund nella fase a gironi, un'altra tedesca sul cammino europeo della formazione di Simone Inzaghi. Scelte di formazione già fatte, nonostante i titolari della partita con la Sampdoria abbiano lavorato a parte nella seconda parte dell'allenamento odierno. Rispetto a quella formazione, Inzaghi dovrebbe effettuare un solo cambio.

In difesa scelte obbligate viste le assenza di Luiz Felipe e Radu. Al centro del tridente difensivo ci sarà Acerbi, con il compito di fermare Lewandowski, già affrontato e fermato in Nations League durante la sfida contro la Polonia. Acerbi sarà affiancato da Patric a destra e Musacchio a sinistra. Verso la panchina Hoedt, anche se spera di avere una chance dal 1'.

A centrocampo l'unica novità, con il ritorno dal 1' di Lazzari, assente per squalifica contro la Samp. Sulla corsia opposta pronto Marusic, con Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto nel ruolo di mezzale. In attacco confermati Correa e Ciro Immobile.

La probabile formazione

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.