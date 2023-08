Lazio, ufficiale l'arrivo di Kamada

La Lazio accoglie il secondo rinforzo della sessione estiva di calciomercato: il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo di Daichi Kamada, centrocampista giapponese rimasto svincolato dopo l'esperienza con l'Eintracht Francoforte.

Lazio, ufficiale l'arrivo di Daichi Kamada

"Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri". Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club biancoceleste.

Un rinforzo importante per il centrocampo a disposizione di Sarri, soprattutto dopo la partenza di Milinkovic-Savic in direzione Arabia Saudita. In Bundesliga, Kamada ha raccolto 127 partite segnando 20 gol e servendo 29 assist. Il giapponese era arrivato all'Eintracht Francoforte nel 2018 dal Sint-Truiden.