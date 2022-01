Juve-Zakaria, continua la trattativa: si discute dei bonus

La Juventus non vuole fermarsi a Dusan Vlahovic: sul mercato i bianconeri sono attivi anche nel reparto di centrocampo, dove ci sono diversi giocatori indiziati per una cessione. E un obiettivo ormai chiaro in entrata: si tratta di Denis Zakaria, mediano svizzero in forza al Borussia M'Gladbach, in scadenza di contratto la prossima estate.

L'accordo tra il giocatore e la Juventus è già stato raggiunto, manca ancora quello fra le due società. In giornata i bianconeri hanno formulato alle Fohlen un'offerta di poco inferiore alla quota di 7 milioni, la cifra richiesta dai tedeschi. Un primo ostacolo è rappresentato dal fatto che il 'Gladbach vorrebbe che la parte fissa coincidesse con la cifra di 7 milioni, mentre la Juventus è disposta ad arrivare a questa quota solo con l'aggiunta di bonus.

La situazione di Bentancur

La Juventus non esclude nemmeno la possibilità di prendere Zakaria a parametro zero la prossima estate, ma al momento preferirebbe l'acquisto a gennaio. Un acquisto condizionato comunque alla partenza di un centrocampista: al momento l'indiziato principale è Rodrigo Bentancur, che ha attratto su di sé l'interesse dell'Aston Villa e soprattutto del Tottenham.

La questione bonus

Juventus e Borussia Moenchengladbach (che ha appena cambiato il direttore sportivo) stanno ancora trattando e continueranno a farlo nelle prossime ore. Al centro della discussione, oltre all'indennizzo da tributare ai tedeschi, anche i criteri per il riconoscimento dei bonus: il Gladbach li vorrebbe di più facile concretizzazione, rispetto a quanto prospetta la Juve. Che è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo innesto, di qualità e sostanza.