Juventus, diverse richieste per Arthur. Presto incontro per Scamacca

I bianconeri valutano le offerte: in caso di addio servirebbe un sostituto. Intanto a breve potrebbe esserci un incontro con il Sassuolo per Scamacca

Diverse offerte e una permanenza tutt'altro che certa. È la situazione di Arthur, giocatore corteggiato da diverse società in Europa.

Il centrocampista della Juventus, infatti, ha ricevuto diverse offerte e potrebbe lasciare Torino, nonostante Allegri l'abbia rilanciato nelle ultime partite.

La Juventus valuta perché in caso di partenza servirebbe un sostituto. Due le strade: o uno scambio con la società che acquisterebbe Arthur oppure l'acquisto di un giocatore con caratteristiche simile.

Il punto su Scamacca

Non solo uscite a breve termine, la Juventus sta lavorando anche al futuro. Il primo obiettivo per l'attacco resta Gianluca Scamacca. I bianconeri contano di fissare un incontro con il Sassuolo quanto prima per iniziare a intavolare la trattativa.