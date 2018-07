Cuore di mamma. Con un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Dolores Aveiro ha voluto festeggiare (anche insieme al suo milione e mezzo di follower) il trasferimento del figlio Cristiano alla Juventus.

Un brindisi insieme per fare l'in bocca al lupo al proprio figlio in vista dell'inizio della sua nuova avventura in bianconero.

Chiuso il capitolo Real, dunque, mamma Dolores ha celebrato così questo nuovo inizio di CR7: "Tutto il meglio per questa tua nuova tappa".