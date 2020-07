Juventus, Rabiot: "Potevamo fare meglio, ma niente catastrofi"

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus si appresta ad affrontare lo scontro diretto contro la Lazio. Una sfida importantissima per cercare di blindare il primato in classifica e non permettere alle dirette inseguitrici di avvicinarsi ulteriormente in classifica (tutte le combinazioni per lo Scudetto della Juventus).

Momento difficile con 2 punti nelle ultime 3 partite (tutti i numeri della Juve), anche se Adrien Rabiot, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non fa drammi: "Penso che contro il Milan sia successo qualcosa di strano, difficile da spiegare. Per il resto è vero che dobbiamo gestire meglio le partite ed è possibile che andiamo più in difficoltà quando non abbiamo il controllo della palla. Però, anche nei momenti difficili abbiamo reagito bene, come contro Atalanta e Sassuolo. Erano avversari difficili, ma siamo riusciti a non perdere. Avremmo potuto gestire meglio alcuni momenti, ma nulla di catastrofico".

Il centrocampista francese analizza anche la situazione di classifica dei bianconeri, non ritenendo la sfida contro la Lazio determinante per l'assegnazione dello Scudetto: "In classifica siamo primi quindi la situazione è positiva, è vero che abbiamo perso qualche punto, ma siamo sempre in vetta. Non credo che la partita contro la Lazio sarà decisiva, ci sono ancora tanti punti anche per le squadre dietro di noi. E' comunque una partita importante e dopo 2 pareggi dobbiamo tornare a vincere".