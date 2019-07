Juventus, prosegue l'ipotesi scambio Dybala-Lukaku: gli aggiornamenti

Non è un mistero che Romelu Lukaku faccia gola a molti club, Inter su tutti. Il tempo non è però favorevole ai nerazzurri. Così come non lo sono gli inserimenti delle altre squadre, Juventus in prima fila. Perché la squadra bianconera sta facendo alcuni ragionamenti con lo United che riguardano anche Dybala. La Juve considera l'argentino una prima punta, e lo valuta sui 100 milioni di euro, per questo un eventuale scambio con Lukaku prevederebbe un conguaglio per i bianconeri.

Lukaku vale infatti 82/83 milioni di euro. In questo modo la società bianconera prenderebbe un giocatore completamente diverso da Dybala, che magari si potrebbe sposare meglio con Ronaldo. Poi rimarrebbe però da capire la volontà di Dybala di accettare il trasferimento così come l’eventuale accordo tra i due club. Per questo l'argentino tornerà prima dalle vacanze per parlare con Sarri per capire quanto può essere centrale nel progetto Juve.