Juventus, la probabile formazione che affronterà la Lazio

La Juventus verso la partita con la Lazio: Allegri con un grande dubbio, quello della conferma del sistema di gioco con cui ha battuto il Chievo oppure il ritorno al centrocampo a tre. Un cambio certo rispetto alla partita scorsa è quello in porta con Szczesny che torna tra i pali dopo aver fatto spazio a Perin che non aveva giocato in Coppa Italia per via dell'imminenza della finale di Supercoppa. In difesa Cancelo torna tra i convocati ma non partirà titolare, visto che ci sarà ancora De Sciglio in formazione; al centro presenti sia Bonucci che Chiellini con Rugani che torna in panchina aspettando la disponibilità di Caceres, appena arrivato e non convocabile, mentre a sinistra il titolare sarà Alex Sandro.

Dubbio a centrocampo dove Bentancur e Matuidi sono certi di un posto mentre la scelta tra Emre Can e Bernardeschi dipenderà dal sistema di gioco con il tedesco titolare in caso di 4-3-3 e l'ex Fiorentina come esterno nell'eventuale 4-2-3-1. Gli altri invece tutti confermati: Douglas Costa e Dybala dietro a Ronaldo, nell'ultima partita prima del recupero di Mandzukic, atteso per la gara col Parma.

Non convocati anche Benatia (in partenza), e gli altri infortunati Barzagli, Cuadrado, Khedira e Pjanic.

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo