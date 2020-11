Juventus, la probabile formazione per la trasferta contro il Ferencvaros

Un secondo posto da consolidare, o un primo da raggiungere. La Juventus di Andrea Pirlo si prepara alla trasferta di Ungheria contro il Ferencvaros con qualche recupero e qualche sorriso in più. Si è infatti regolarmente allenato Chiellini, che secondo lo stesso allenatore sta bene e potrebbe anche giocare. Così come dovrebbe giocare Ronaldo, con Dybala pronto a entrare a gara in corso.

Seguiamo le indicazioni di Pirlo, che continua a parlare di difesa a 4, anziché quella a tre. Per cui, davanti a Szczesny, la linea dovrebbe essere composta da Cuadrado, Bonucci, proprio Chiellini e Danilo a sinistra. A centrocampo, tanti dubbi. Le indicazioni dicono che in vantaggio, al momento, ci sono Bentancur e Rabiot, con Kulusevski in campo dal 1', dopo aver parzialmente riposato contro lo Spezia.

Poi, spazio ancora a Chiesa: sarà lui a completare il centrocampo a supporto del reparto offensivo, formato da Ronaldo e Morata. Di seguito, i convocati e la probabile formazione.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Riccio

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mckennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski

Attaccanti: Dybala, Morata, Ronaldo

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.