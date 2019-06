Per la Juventus è stata un'altra giornata di contatti per de Ligt e domani può essere proprio il giorno giusto per raggiungere l'accordo con Mino Raiola sull'ingaggio dell'olandese.

Ci sono ancora dettagli da limare ma la fiducia cresce sempre di più, tanto che le prossime 24 ore dunque dovrebbero essere decisive.

De Ligt ha confermato la sua priorità per i bianconeri ed ora non resta che trovare l'intesa definitiva sul contratto ed evitare la concorrenza degli altri club sull'olandese.