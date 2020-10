Juve, Pirlo: “Possiamo cambiare tipo di gioco. Dybala titolare? Vedremo”

Dopo il 2-2 in casa della Roma, la Juventus vuole ritrovare i 3 punti. Non sarà facile, dato che i bianconeri domenica sera, alle 20.45, affronteranno il Napoli all’Allianz Stadium. Alla vigilia della sfida ha parlato l’allenatore della Juve Andrea Pirlo, cominciando dall’ipotesi di rinvio della gara a causa dei tamponi risultati positivi nel Napoli: “Non credo che ci siano problemi per giocare domani. C'è stato un comunicato della lega con regole ben precise. Saremo pronti come sempre, non ci ha influenzato questa situazione”.

"Arthur sta bene, anche Cuadrado e Frabotta"

Attenzione poi su alcuni giocatori e sulla probabile formazione: “A Dybala serviva un periodo di recupero, vedremo se può partire dall'inizio o a gara in corso. Arthur si è allenato bene e potrebbe anche essere titolare, così come Cuadrado e Frabotta a sinistra. Cristiano Ronaldo è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene in allenamento. Il suo spirito è fondamentale per questa squadra, e lui ha iniziato bene la stagione. Morata è funzionale, l'abbiamo preso per questo e non penso abbia fatto così male come si dice. Non ha avuto nemmeno tempo per inserirsi nei nostri meccanismi”.

Mercato e Champions League

“Con la Roma abbiamo provato un tipo di gioco, e forse domani col Napoli ne proveremo un altro. Gli azzurri hanno dimostrato con Gattuso un cambio di mentalità. È una squadra forte e molto coesa, ma noi non siamo da meno e sappiamo ciò che dobbiamo fare” ha proseguito, parlando poi di mercato e di Champions League: “Se arriverà qualcuno lo sapremo solo lunedì sera, se ne sta occupando Paratici. Khedira, De Sciglio e Douglas Costa si stanno allenando come tutti gli altri, e sono a disposizione per giocare. Il girone di Champions è affascinante, non vediamo l’ora di affrontarlo” ha concluso Pirlo.