Napoli, Ancelotti: “Non firmerei mai per un pareggio”

Andamento quasi uguale, dopo le prime sei giornate. La differenza, tra Juventus e Napoli, la fa una sconfitta, maturata a Genova contro la Sampdoria dagli azzurri. Dunque, solo tre punti separano le due squadre che ancora una volta sembrano pronte a regalarci una corsa a due per lo scudetto. Lo scontro diretto è alle porte, con i due allenatori costretti a pensare anche agli impegni europei che seguiranno alla sfida dell’Allianz Stadium. Carlo Ancelotti ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Non chiedetemi della formazione: non dirò nulla su chi scenderà in campo. Stanno tutti bene e sono motivati per giocare questa partita importante. Sono più di undici quelli che meriterebbero una maglia da titolare”.

Il campionato potrebbe essere al primo giro di boa, dopo la settima giornata. “È un esame importante per capire meglio in che momento siamo. Sono fiducioso, il calendario non è stato molto semplice e arriviamo bene a questa partita. Non è una gara come le altre e lo sappiamo, ci stiamo già pensando, ma la serietà e la concentrazione sono le stesse che mettiamo anche negli altri impegni” ha proseguito l’allenatore. Che ha avuto un passato sulla panchina bianconera, tra il 1999 e il 2001, conquistando solo due secondi posti e un Intertoto: “Non la reputo un’esperienza negativa perché mi ha aiutato a crescere”.

Per Ancelotti, la ricerca di duelli nella sfida – su tutti quello tra Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne – non è funzionale: “Non si basa su scontri individuali, la partita è Juventus contro Napoli, due squadre che vorranno fare il proprio gioco. Chi lo saprà fare meglio vincerà”. Un punto allo Stadium potrebbe essere un risultato positivo. Ma l’allenatore non ha alcuna intenzione di ragionare in questo senso: “Nella mia vita non ho mai firmato per un pareggio, e ammetto che questo modo di pensare mi ha fatto anche prendere delle scoppole tremende. Non sono qui per pettinare le bambole, però, e mi piacerebbe vincere qualcosa già da quest’anno”. La sfida è stata lanciata.