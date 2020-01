Juve, omaggio al capodanno cinese: nuova maglia con tigre bianca

Vittorie in campo – come l’ultima contro il Cagliari con tripletta di CR7 –, con un occhio sempre attento al marketing. La Juventus, in occasione del Capodanno del Dragone del prossimo 25 gennaio, ha infatti voluto omaggiare i fan cinesi: il club bianconero ha presentato una maglia con tanto di tigre bianca impressa. L’animale rappresenta uno dei quattro simboli delle costellazioni del Dragone.

[instagram id="B7DfJJHIvDn"]

La Juve non è nuova a iniziative del genere, dato che già in occasione della Supercoppa italiana giocata a Riad era scesa in campo con i nomi scritti in arabo dietro le divise. A ottobre aveva anche affrontato il Genoa con una speciale quarta maglia. Ora ecco quella che celebra il Capodanno cinese, già lanciata sul sito del club.