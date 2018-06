Juventus, inserimento per Dembele: primi contatti

Mentre si attende l'arrivo di Emre Can a Torino, la Juventus si inserisce nella corsa a Dembele, centrocampista del Tottenham che piace anche a Napoli, Inter ed in Cina. Primi contatti tra le parti e possibile incontro con il club inglese in programma per capire il costo del suo cartellino, la formula di pagamento ed altri dettagli.



Insomma, i bianconeri vogliono capire i margini di trattativa ed essere pronti nel caso in cui ci sia qualche uscita in quel reparto oppure si presenti l'occasione di prendere Dembele.