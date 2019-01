Chiellini, elongazione al polpaccio destro: rischia uno stop di 15 giorni

Acqua sul fuoco intorno alle condizioni di Chiellini. Il difensore della Juventus, uscito per infortunio durante la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, non sembra preoccupare particolarmente la società, ma resta comunque da monitorare. Il giocatore, secondo le ultime indiscrezioni, si è dovuto fermare a causa di una elongazione al polpaccio destro, che potrebbe tenerlo lontano dal campo di gioco per 15 giorni, giusto in tempo per rientrare per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Anche Allegri, in conferenza stampa, è sembrato relativamente tranquillo: "Non dovrebbe essere nulla di grave" ha affermato. Seguiranno nuovi esami, con la Juve che nelle ultime ore ha sondato il terreno per arrivare a Bruno Alves del Parma, poco intenzionato a lasciarlo partire.