Cristiano Giuntoli sta per diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus.

Giuntoli atteso a Torino per la firma: in programma anche un incontro con Manna

Dopo la risoluzione consesuale con il Napoli, il dirigente è pronto ad entrate nella società bianconera.

Giuntoli è atteso a Torino nella giornata del 4 luglio per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni.

In programma anche un incontro con Manna per portare la pianificazione del mercato in totale condivisione con l'allenatore Allegri.