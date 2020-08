Juventus, allenamenti per il gruppo e permesso per Cristiano Ronaldo

La Juventus continua il proprio lavoro agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Al Juventus Training Center seduta unica nel pomeriggio, alla quale non ha però preso parte Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese, come comunicato dal club attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha ricevuto un permesso, concordato con allenatore e società, e rientrerà una volta terminati gli impegni con la nazionale portoghese. La selezione allenata da Fernando Santos scenderà in campo i prossimi 5 e 8 settembre contro Croazia e Svezia nelle gare valide per la Nations League.

Questo il comunicato della Juventus: "La Juventus continua a lavorare al JTC e anche oggi pomeriggio, nell'unica seduta in programma per la giornata, mister Pirlo ha lavorato sulla tattica, concludendo la seduta con una partitella. Permesso per Cristiano Ronaldo che, come concordato con allenatore e società, rientrerà al JTC dopo gli impegni con la Nazionale portoghese. Domani la squadra sarà nuovamente in campo, questa volta al mattino per un intenso sabato di lavoro".