Juventus, in chiusura Zakaria: si stanno limando gli ultimi dettagli

L'arrivo del centrocampista svizzero non precluderebbe la pista Nandez

Il Tottenham è allo scambio di documenti con la Juventus per Bentancur e di conseguenza il club bianconero sta chiudendo per Zakaria con il Borussia Mönchengladbach.

La Juventus e il club tedesco stanno limando gli ultimi dettagli sulla trattativa. Il giocatore è in scadenza è la cifra per portarlo a Torino dovrebbe essere sui 3.5 milioni di euro più 3.5 di bonus, ma si lavora per arrivare ai 7 milioni chiesti dal Borussia Monchengladbach, alzando la parte fissa.

Lo stesso calciatore svizzero potrebbe volare alla volta di Torino già in serata, al massimo nella mattinata di domani, per sottoporsi alle visite mediche di rito e iniziare la nuova avventura in bianconero.

A prescindere da questa trattativa la Juvenuts potrebbe proseguire con il Cagliari il discorso Nandez: se si dovesse trovare un accordo con i rossoblù potrebbe arrivare comunque come rinforzo.

L'uruguaiano, infatti, è molto duttile e sarebbe utilissimo per Allegri: può fare sia l'esterno alto che il terzino ma anche la mezzala: un vero e proprio jolly, con Zakaria che invece sarebbe il sostituto naturale di Bentancur.