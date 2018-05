Juventus, Barzagli: "Non sono reattivo come un tempo, ma metto l'esperienza. Buffon? Il più forte di sempre"

Record su record, ma tanti uomini restano gli stessi nella Juventus che sta egemonizzando il calcio italiano. Tra questi, c’è Andrea Barzagli che ha commentato così il settimo scudetto di fila ai microfoni di Sky Sport: “Questa medaglia è bella come le altre, ogni anno è sempre più bello e faticoso. Quest'anno abbiamo sofferto tanto per la conquista del campionato. È stata una bella giornata di festa, siamo contenti e ci stiamo godendo il momento. A Gigi ho sempre detto tutto, gli ho fatto i complimenti e mi mancherà, è stato un leader straordinario per questa squadra. È forse il portiere più forte di sempre. Nello spogliatoio quando parla lui stanno tutti ad ascoltarlo e questo è ciò che ci mancherà di più, la sua persona”.

Il difensore ha spiegato come sia cambiato nel corso degli anni: “Quando si arriva a una certa età, giocare a certi livelli è molto una questione mentale, leggere una giocata è fondamentale e mi sono reso conto che negli anni ho perso molta reattività. Questo mi ha peggiorato in campo, ovviamente, perché poi davanti a giocatori rapidi e veloci se non si ha una lettura della giocata diventa difficile essere competitivi. Quindi ora sto sviluppando maggiormente l'esperienza, gli anni cambiano molto il modo di giocare ma bisogna sempre star bene fisicamente. Nonostante non abbia più la brillantezza di prima, sento comunque di poterci stare a certi livelli”.