Juve, in arrivo l'offerta per Zakaria dal West Ham

In casa Juventus, dopo l'arrivo di Giuntoli alla Continassa, tiene banco la questione esuberi, soprattutto a centrocampo. Qui il nome più caldo è quello di Denis Zakaria.

Juve: la cessione di Zakaria può avvicinare l'offerta per Milinkovic-Savic

Dopo l'ultima stagione in prestito al Chelsea, il centrocampista è tornato a Torino. Per lui però sta per arrivare un'offerta ufficiale da parte del West Ham. Domani in casa Juventus si aspettano che arrivi. Per quanto riguarda la cifra, dovrebbe essere intorno ai 18 milioni, ma i bianconeri ne chiedono 25: nella prossima settimana si dovrebbe arrivare a un compromesso.

Sarebbe la prima cessione tra gli esuberi del centrocampo. Più ne completerà più si aprono possibilità di fare un'offerta alla Lazio per Mikinkovic-Savic. Lotito per il centrocampista serbo ha già fissato la cifra: 40 milioni di euro.

Zakaria era arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 nell'ultimo giorno di mercato. Complice un infortunio, lo svizzerro è sceso in campo appena 15 volte in tutte le competizioni. A settembre è arrivato al Chelsea. Esordisce in Champions League nella partita della fase a gironi contro la Dinamo Zagabria e segna subito un gol. Ma l'esperienza non si rivela colsì felice come la prima partita: in Inghilterra il classe 1996 ha collezionato appena undici presenze in tutte le competizioni per un minutaggio totale di 722'.