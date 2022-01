Juve e l’idea Martial: cifre e scenari di un affare last-minute

La Juventus mantiene un filo diretto con gli agenti di Martial, attaccante in uscita dal Manchester United

L’identikit è stato tracciato da tempo e non ha subito variazioni nemmeno adesso che siamo arrivati alla fase conclusiva del calciomercato di gennaio. La Juventus è pronta a rinforzare il reparto offensivo di Allegri per questa seconda parte di stagione con l’obiettivo quarto posto da centrare e gli ottavi di Champions alle porte, ma solo alle proprie e ben precise condizioni.

Quali? Un attaccante già ‘pronto’ ma da prendere solo in prestito senza obbligo di riscatto, in modo da poter successivamente scegliere con calma l’attaccante del futuro la prossima estate. Identikit e condizioni che tengono ben viva nelle idee bianconere la pista che porta ad Anthony Martial, in uscita dal Manchester United…