Juve, Allegri: "Favilli andrà al Genoa. CR7? Segnerà tanto"

Chi ben comincia è a metà dell'opera, lo sa bene la Juventus che, al debutto nella International Champions Cup, ha sconfitto 2-0 il Bayern Monaco. Ottima la prestazione di Favilli, autore dei due gol che hanno permesso ai bianconeri di stendere i campioni di Germania.

Intervenuto in conferenza stampa, Allegri si è soffermato sulla prestazione del proprio giocatore, svelando il suo futuro: "Favilli è un ragazzo giovane che ha buone potenzialità, ma credo sia destinato al Genoa. Mercato? Non lo so, perché sono in America e ci sono sei ore di fuso. La società sta facendo un ottimo mercato, gli arrivi di Ronaldo, Emre Can e Cancelo hanno migliorato la squadra senza dubbi. CR7? Giocherà in attacco e farà gol come ha sempre fatto".

Per quanto riguarda il match contro il Bayern, Allegri poi sottolinea: "I miei giocatori sono stati bravi, era la nostra prima partita e ci siamo comportati bene in base alla nostra condizione fisica. Hanno giocato anche parecchi giocatori giovani e si sono dimostrati all'altezza, lavoriamo molto sulla fase difensiva perché di attaccanti a disposizione ho solamente qualche ragazzino".