Firpo, chiusa la trattativa con il Leeds: il Milan cambia obiettivi

Il Barça incasserà 15 milioni più bonus. L'esterno sinistro che arriverà al Milan come vice Theo Hernandez, invece, sarà sempre in prestito

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan. Junior Firpo, infatti, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

L'esterno di proprietà del Barcellona è ormai prossimo a trasferirsi in Inghilterra, al Leeds. Confermate le indiscrezioni spagnole della mattina: trattativa da 15 milioni di euro più bonus.

I piani del Milan

Il Milan, quindi, dovrà virare su nuovi obiettivi. D'altronde i rossoneri volevano Firpo soltanto in prestito, mentre il Leeds è pronto a fare un investimento importante e il Barcellona ha scelto questa soluzione.

Non cambiano le idee del Milan: l'esterno sinistro che arriverà come vice Theo Hernandez sarà sempre in prestito.