Cruz: "Juve, quanti gol ti ho fatto. Inter, porta a casa la Coppa"

Ritorna la Coppa Italia. Questa sera l'Inter di Antonio Conte è ospite della Juventus all'Allianz Stadium. I nerazzurri dovranno rimontare l'1-2 dell'andata. L'obiettivo sarà quello di segnare almeno due gol agli storici rivali bianconeri. Un compito difficile, ma c'è chi ci riusciva benissimo qualche anno fa: "In effetti io a Torino di gol ne ho fatti parecchi", dice a La Gazzetta dello Sport Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter dal 2003 al 2009. "Il più bello? Quello su punizione nel 2003. Nonostante Buffon fosse già il più forte al mondo la misi all'incrocio dei pali".

Per la sfida di stasera Cruz si esprime così: "Mi è dispiaciuto di come sia finita la partita all'andata. Sarà dura ma sono ottimista: l'Inter ce la può fare".

L'Inter potrà contare sulla coppia Lautaro-Lukaku: "Sono fenomenali. Lukaku non lo conoscevo, ma il suo impatto in Italia è stato devastante. Su Lautaro invece non avevo dubbi. Loro due si cercano e lavorano l'uno per l'altro: questo fa la differenza".

Per El Jardinero, come veniva soprannominato, l'Inter deve alzare il trofeo a fine stagione: "Da troppi anni manca una coppa. È arrivata l'ora di portare a casa un trofeo".

