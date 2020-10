Crespo: "Pirlo merita il meglio. Lautaro? Giocatore clamoroso"

"Sono davvero felice che Pirlo sia il nuovo allenatore della Juventus. E' una persona straordinaria, e io a queste persone auguro sempre il meglio", racconta Hernan Crespo intervistato da Tuttosport. "Siamo stati compagni, abbiamo condiviso emozioni e tanti momenti. In ritiro dormiva con Nesta, e io puntuamente andavo sempre a rompere loro i co*****ni", scherza l'ex attaccante.

Dybala e Lautaro Martinez

Crespo ha avuto modo anche di parlare di Dybala e Lautaro Martinez. "Paulo prestissimo continuerà a sfoggiare la sua qualità, ha dimostrato mille e mille volte di essere un giocatore top. Per me non si pone alcun problema su di lui". Sul Toro invece, "la sua decisione di restare all'Inter mi ha totalemente convinto. Lo scorso anno non ha esitato, ha affrontato la sfida con grinta e classe, idem in questo inizio di campionato è partito molto bene, fornendo assist e sfoderando prestazioni degne di nota. E' un giocatore clamoroso, e ha ancora margini di miglioramento", parola di Hernan.

Complimenti a Parma e Fiorentina

Due colpi argentini per il Parma, Lautaro Valenti e Brunetta, e uno per la Fiorentina, Martinez Quarta. Secondo Crespo, "i viola si sono assicurati un giocatore eccellente. E' un centrale che nel settore giovanile del River, fino alla Reserva, giocava davanti alla difesa, poi si è trasformato in stopper. E' rapido, ha tecnica e agressività tipica di un difensore centrale argentino. Brava la Fiorentina, ci vorrà del tempo perima che si adatti, ma Pezzella potrà agevolare l'ambientamento". Efficace anche il doppio acquisto argentino del Parma: "Lautaro Valenti è un ottimo acquisto, un difensore centrale mancino con un buon piede e notevole abilità nel gioco aereo, Juan Francisco Brunetta invece, è un trequartista che può fare bene, è in grado di saltare l'uomo, servire assist e fare gol".

L'intervista completa sull'edizione odierna di Tuttosport