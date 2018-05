Inter, Steven Zhang: "Spalletti firmerà presto il rinnovo"

"Ora vedremo quali saranno le cose più giuste da fare questa estate". L'Inter pensa al futuro e in particolare alla prossima stagione. E Steven Zhang ha le idee chiare, anche sul futuro di Luciano Spalletti:

"Firmeremo presto. Iniziamo a preparare tutto per i prossimi mesi, siamo pronti per finire tutto e arrivare al nostro traguardo, vedendo le cose giuste da fare in estate, soprattutto considerando il fatto che ci saranno partite in più la prossima stagione - ha dichiarato il figlio del numero uno nerazzurro al termine dell'incontro odierno insieme al resto della dirigenza e lo stesso Spalletti - oggi abbiamo avuto questo incontro e ogni giorno programmeremo. Ottimista? Lo sono, certo ora siamo in Champions League, come farei a non esserlo. La gara contro la Lazio? Chi non ha emozionato? Ogni fan nel mondo, interista o del calcio, stava aspettando di vedere quell’ultima partita, ora l’Inter è in Champions League e tutti dovrebbero essere contenti di questo, anche gli avversari, perchè tutte le partite saranno più interessanti. Che avversari vorrei? Vedremo. I tifosi dell’Inter possono sognare? Non mi piace parlare di sogni, dobbiamo raggiungere risultati, ma dobbiamo fare passo dopo passo, non dobbiamo sognare una coppa ogni stagione ma lavorare duro in ogni allenamento e ottenere risultati giorno dopo giorno, come abbiamo fatto in questi 120 anni per arrivare ad oggi. E come abbiamo fatto in questa stagione, ottenendo risultati migliori. Domani nella conferenza di Spalletti potrete chiedere di più".