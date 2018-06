Inter, Spalletti: “Abbiamo ottenuto l’obiettivo che dovevamo raggiungere”

Poche parole, ma abbastanza per rendere chiara la soddisfazione di Luciano Spalletti per l’arrivo di Nainggolan all’Inter: “Soddisfatto? Io sono sempre soddisfatto. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che dovevamo raggiungere”. Chiaro e coinciso l’allenatore nerazzurro uscito pochi minuti fa dalla sede dell’Inter. Un selfie con qualche tifoso arrivato per salutarlo e quella frase che certifica il suo assoluto gradimento per l’arrivo a Milano del centrocampista che ha fortemente voluto e che ha reso grande a Roma.