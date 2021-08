Inter, non solo Zapata: richiesto Scamacca al Sassuolo

Nerazzurri a lavoro per il post Lukaku: l'attaccante del Sassuolo non è un'alternativa a Zapata. Ripresi i contatti tra i club

Un pallino mai tramontato, un'idea tornata d'attualità. È il nome di Gianluca Scamacca che in casa Inter ha ripreso quota dopo la sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e l'uscita di Pinamonti.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando per trovare dei sostituti all'altezza e potrebbero arrivare due attaccanti. Scamacca, infatti, non è un'idea alternativa a Duvan Zapata (che resta una pista molto calda), bensì in aggiunta.

Nelle ultime ore l'Inter ha riallacciato i contatti con il Sassuolo dopo che, nelle scorse settimane, aveva sondato il terreno. Proposto uno scambio di prestiti con diritto di riscatto con Agoumé. Adesso i nerazzurri sono tornati alla carica per avere una prima punta fisica con l'uscita di Pinamonti.

Un valzer di attaccanti per l'Inter che attende la nuova offerta del Chelsea per Lukaku, prima di dare il via alla rivoluzione nel reparto avanzato.