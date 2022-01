L'attaccante uruguagio si trasferisce in prestito in Ligue 1: al Brest ritrova Agoumé

È fatta per Martin Satriano al Brest.

Si è chiuso in queste ore infatti l'affare tra l'Inter e il club francese per il prestito del giovane attaccante uruguayano. Satriano ha firmato ieri il rinnovo con i nerazzurri propedeutico alla partenza.

Classe 2001, Satriano al Brest giocherà con Romain Faivre e ritroverà un altro nerazzurro, Lucien Agoumé, trasferitosi in Ligue 1 in prestito quest'estate. Dopo 4 spezzoni di partita in questa Serie A, dunque, la sua stagione proseguirà in Francia.