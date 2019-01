Inter, risalgono le quotazioni di Herrera. Proposto Valencia

Inter attiva sul mercato tra entrare e uscite; in tal senso, il club pensa anche alla situazione legata a Miranda. Secondo quanto raccolto, il giocatore insisterebbe per andare via e sarà dunque da vedere quali offerte potranno essere interessanti, anche per lo stesso giocatore che ne ha rifiutate dal Brasile e dagli Emirati Arabi.

Per quanto riguarda il capitolo entrate invece, l'Inter guarda sempre con interesse al mercato dei parametri zero. Per giugno, sono risalite le quotazioni di Herrera, centrocampista del Porto, ed è stato offerto Valencia del Manchester United. Inoltre, i nerazzurri (sempre per giugno) sono in pole per De Paul, centrocampista dell'Udinese.