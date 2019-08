Inter, nessuna apertura alla Fiorentina per Politano: rifiutati 30 milioni

Matteo Politano, a meno di sorprese, resterà all'Inter. Per la gioia di Conte, della dirigenza nerazzurra e anche dello stesso ragazzo, orgoglioso della grande considerazione che il club gli sta dimostrando. Nelle scorse ore, infatti, la Fiorentina ha presentato all'Inter un'offerta da 30 milioni di euro per l'ex Sassuolo, prontamente respinta da Marotta e Ausilio che non hanno intenzione di privarsi del giocatore. La permanenza di Politano implica, ovviamente, che l'Inter difficilmente affonderà per l'arrivo di Rebic. A meno che, negli ultimi giorni di calciomercato, la Fiorentina non dovesse decidere di rilanciare con un'offerta fuori mercato.