Inter, Lionrock Capital acquisisce il 31,05% del club

Non solo mercato in casa l'Inter. Il fondo di Hong Kong LionRock Capital, infatti, ha rilevato il 31,05% delle azioni del club diventando il nuovo azionista di minoranza dell'Inter.

A confermarlo è un comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano S.p.A. comunica che LionRock Capital ha raggiunto un accordo con International Sports Capital HK Limited per l'acquisizione del 31,05% delle azioni del Club. Conseguentemente, LionRock Capital diventa il nuovo azionista di minoranza dell'Inter. Il Club ringrazia Erick Thohir per l'impegno profuso e gli augura i migliori successi futuri".

"Grazie al lavoro di tutto lo staff, della dirigenza, del settore tecnico e dei giocatori - spiega il presidente Steven Zhang - nel 2018 abbiamo raggiunto ottimi risultati dal punto di vista sportivo, della crescita commerciale e delle innovazioni in termini di marketing e media. Questo ci dà molta fiducia per la crescita futura del club e ha portato all'interesse di LionRock Capital. In aggiunta a questa partnership, intendiamo stabilire ulteriori rapporti e relazioni commerciali e sportive a livello globale". Continuiamo a lavorare per rendere l'Inter un top club a livello mondiale, dentro e fuori dal campo".