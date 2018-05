Inter, la prima scelta di Spalletti per il centrocampo resta Nainggolan. Seguito anche Barella, la situazione

Sogni, obiettivi di mercato e possibili trattative. Una lunga conferenza stampa per fare il punto sul futuro e per iniziare a pianificare la prossima stagione. Luciano Spalletti protagonista di giornata in casa Inter, tanti i nomi fatti dall’allenatore che ha portato i nerazzurri in Champions League. Tra questi anche quelli di Radja Nainggolan della Roma e Nicolò Barella del Cagliari. Due calciatori che all’Inter piacciono e lo stesso Spalletti lo ha confermato nelle scorse ore.

“Sono due buoni calciatori”, ha detto l’allenatore riferendosi al centrocampista che ha già allenato a Roma e al classe 1997 del Cagliari. Profili su cui l’Inter potrebbe spingere nelle prossime settimane per sostituire un calciatore come Rafinha che - come ammesso dallo stesso Spalletti - al momento è impossibile riscattare alle cifre richieste dal Barcellona. Se mai dovesse aprirsi uno spiraglio, bisognerà comunque attendere il 30 giugno (con l’Inter che per quella data dovrà aver raccolto i 40 milioni di plusvalenze richiesti dall’UEFA per il discorso del Fair Play Finanziario).

Se con il Cagliari si riuscisse a impostare una trattativa con il passaggio di alcuni giovani interessanti alla squadra sarda, a beneficiarne sarebbe anche l’Inter, che potrebbe così trovare il modo per fare plusvalenza - come accaduto un anno fa con la Sampdoria nell’operazione Skriniar-Caprari. Per quanto riguarda il belga, la Roma lo valuta non meno di 40 milioni e Nainggolan oggi guadagna 5 milioni di euro bonus compresi. L’operazione per questo è molto costosa.

Se poi i giallorossi decidessero di privarsi del centrocampista l’Inter potrebbe continuare a insistere facendo così diventare concreta la trattativa. Molto dipenderà anche dalla volontà di Nainggolan, Spalletti insiste e chiede ad Ausilio di provare a capire le eventuali possibilità di portare avanti questa operazione. In mattinata proprio il ds Ausilio ha incontrato l’agente dei due calciatori Alessandro Beltrami e l’argomento - per ora - è stato appena toccato. Non è però partita alcuna trattativa. Almeno per il momento. Un prima chiacchierata con i nomi di Nainggolan e Barella al centro del discorso; nulla di più in attesa di definire con maggiore precisione le strategie di mercato dell’Inter.